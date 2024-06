Langenfeld A3-Auffahrt Solingen bleibt gesperrt

(og) In der A3-Anschlussstelle Solingen können Verkehrsteilnehmende weiterhin nicht auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Die Anschlussstelle sollte ursprünglich am Freitag, 14. Juni, wieder freigegeben werden. Im Rahmen der Kampfmittelsondierungen kam es kurzfristig zu Verzögerungen. Das teilt die Autobahn GmbH Rheinland jetzt mit. Umleitungen sind weiterhin mit rotem Punkt ausgeschildert. Diese führen über das Autobahndreieck Langenfeld (A3/A542) zur A542-Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath. In Langenfeld wird der Verkehr über die B229/L402 (Hardt) und die L403 (Bergische Landstraße) geleitet.