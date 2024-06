Bis Mitte Juli A3-Anschlussstelle Solingen bleibt noch länger gesperrt

In der A3-Anschlussstelle Solingen können Verkehrsteilnehmende voraussichtlich noch bis Montag, 15. Juli, nicht auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Die Anschlussstelle Solingen sollte ursprünglich am Freitag, 14. Juni, wieder freigegeben werden. Im Rahmen der Kampfmittelsondierungen kam es im Laufe der erforderlichen Freigabeprozesse zu Verzögerungen.