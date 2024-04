Bauarbeiten Anschlussstelle Solingen Am Wochenende beginnen die Sperrungen auf der A 3

(og) Am kommenden Samstag (20. April) und Sonntag (21. April) beginnen die Bauarbeiten an der A-3-Anschlussstelle Solingen. Jeweils zwischen 8 und 17 Uhr, so die Autobahn GmbH, müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Dann steht Verkehrsteilnehmern auf der A 3 in Richtung Frankfurt im Bereich der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland saniert die Anschlussstelle Solingen sowie die A 3 rund um die Anschlussstelle.