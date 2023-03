Unfall auf A 59 A 59: Kradfahrerin bei Spurwechsel schwer verletzt

(og) Schwer verletzt worden ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Motorradfahrerin. Das teilt die Feuerwehr Langenfeld mit. Diese ist zu einem Verkehrsunfall auf der A59 in Richtung Düsseldorf ausgerückt. Laut ersten Informationen der Kreispolizei sollen kurz hinter der Anschlussstelle Richrath bei einem Fahrbahnwechsel ein Pkw und das Motorrad kollidiert sein. Die verletzte Motorradfahrerin wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes war die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.