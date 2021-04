Bauarbeiten : Sperrungen der A 59 in den kommenden Nächten

Langenfeld Die A 59 zwischen Langenfeld-Richrath und dem Dreieck Düsseldorf-Süd ist in den nächsten Nächen streckenweise von Sperrungen betroffen.

(elm) Die Autobahn GmbH hat ihre Ankündigung über die nächtlichen Vollsperrungen der A 59 zwischen Langenfeld-Richrath und Dreieck Düsseldorf-Süd ausgeweitet. Demnach ist die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf sowohl in der Nacht zu Dienstag als auch in der Nacht zu Mittwoch, jeweils von 20 bis 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Langenfeld-Richrath und Düsseldorf-Garath komplett gesperrt. Eine Umleitung über die Frankfurter Straße ist mit dem roten Punkt ausgeschildert. Am Dienstag ist zwischen den Anschlussstellen Langenfeld-Richrath und Düsseldorf-Garath von 5 bis 13 Uhr nur eine von zwei Fahrspuren befahrbar.