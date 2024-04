A3-Anschlusstelle A3: Bürger fürchten noch mehr Schleichverkehr

Wer die Hardt – mit vielen Ampeln, Lkw- und Autobahnverkehr – umgehen will, nutzt die Kronprinzstraße bis zum Ende, bis zur Straße Winkel, um dann auf den Feldhauser Weg zu gelangen – oder er kommt umgekehrt von dort. „Früher“, so erinnert sich Siggi Becker, der ebenfalls seit zehn Jahren am Annemarieweg wohnt (Seitenstraße der Kronpronzstraße), „hing da mal ein Schild beim Aschenbroich: Durchfahrt verboten.“ Doch auch das habe keinen interessiert, bestätigt Aschenbroich. Poller, die er dann jeweils abbauen müsste, wenn er mit seinen landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf die Felder will, hält er nicht für geeignet. Auch würde das den Weg zu ihm erschweren. „Es gibt zwar viele Leute, die auch zu Fuß zu uns kommen, Mütter mit Kindern, oder Nachbarn aus der Siedlung“, sagt er. Aber insgesamt hält er das nicht für eine gut geeignete Lösung. Es sei Sache der Stadt, dort für eine sinnvolle Lösung zu sorgen. Andreas Menzel von der BGL will das Thema nun auf die Tagesordnung des Fachausschusses bringen. „Die Verwaltung soll uns Lösungsansätze aufzeigen“, sagt er.