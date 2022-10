Sportausschuss Langenfeld : So viele Schüler können schwimmen

Langenfeld Birgit Hunstig vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Kreises Mettmann hat den Politikern im Sportausschuss Langenfeld die Ergebnisse vorgestellt.

Trotz Schwimmunterricht haben am Ende der vierten Klasse immer noch 97 von insgesamt 2296 Langenfelder Grundschülern kein Schwimmabzeichen. 803 haben das Seepferdchen, womit sie nicht als sichere Schwimmer gelten. Eltern kämpfen daher um Schwimmkurse. Stadt und Vereine versuchen mit Intensivschwimmkursen den Erwerb dieser existentiell wichtigen Fähigkeit zu fördern. In den Sommerferien haben 85 Kinder teilgenommen, die Hälfte hat ein Abzeichen erreicht. In den Herbstferien waren es 62 Teilnehmer bei 36 Abzeichen. Anbieter sind DLRG, SVL, BSG sowie die SGL. In der Schwimmschule der Stadt Langenfeld haben 113 Kinder von Klasse vier bis sieben Schwimmen gelernt. An den Schulsportgemeinschaften der Stadt haben 96 Kinder teilgenommen, die mindestens das Bronzezeichen angestrebt haben.