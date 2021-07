Impfen mit Seeblick - Wasserski-Anlage als kleines Impfzentrum : 90 Kurzentschlossene beim Impfen am See

90 Kurzentschlossene beim Impfen am See

Langenfeld Ein Drittel der Impflinge, die das offene Angebot angenommen haben, ist unter 18 Jahre alt. die Wasserskianlage hatte im Vorfeld nur über die sozialen Medien geworben.

(mmo) „Eine Corona-Impfung als Dessert war ein verlockendes Angebot“ schmunzelt Ninja Panthen, die auf der Terrasse im Event-Raum des Wasserskigeländes in Berghausen die 15-Minuten Pause nach der BionTech-Spritze abwartet. Die Remscheiderin kommt mit ihrem Ehemann häufiger zum Essen ins „Seehaus“. Am Donnerstag sieht sie zufällig das Werbebanner „Jetzt hier impfen lassen, auch ohne Termin“. Der Grund dafür, warum die Kinderkrankenschwester noch ungeimpft ist, schläft neben ihr, der zwei Wochen alte Ludwig. Am Ende des Prozesses – Personalien, Aufklärung, Impfen, Ruhe – erhält sie auch sofort den Termin für die Zweitimpfung.

Am Donnerstag, 12. August, wird es am gleichen Ort noch einmal dieses offene Angebot geben.

Wer nicht so lange warten will, kann auf eine große Impfaktion hoffen. Es gibt Vorbereitungen für eine größere Aktion des Langenfelder Ärztevereins am 31. Juli in der Innenstadt, berichtet Fliegner. Die hätte für die Impflinge neben dem Corona-Schutz noch einen Mehrwert. Das offene Angebot wird mit einer Spendenaktion für die Hochwasseropfer verbunden.