Handel in Langenfeld 90 Jahre Hutgeschäft Schobhofen

Von Isabel Klaas

„Hüte stehen mit nicht! – gibt’s nicht!“, sagt die Modistin Andrea Meister. „Für jede Kopfform und jedes Gesicht gibt es die passende Kopfbedeckung.“ Ihr Selbstbewusstsein kommt nicht von Ungefähr. Sie ist im Hut-Salon Schobhofen an der Hauptstraße aufgewachsen. Und der wird im September 90 Jahre alt. 1933 hat Großmutter Maria Schobhofen das Geschäft von ihrer Meisterin Adele Salomon übernommen. Seitdem ist es in Familienhand.

Neun Jahrzehnte sind zwar kein rundes Jubiläum, aber dennoch erwähnenswert, denn der kleine Laden ist das wohl älteste Fachgeschäft in Langenfeld. Seine Geschichte führt weit zurück: „Seit seiner Gründung 1903 war das hier immer ein Hutgeschäft“, sagt Andrea Meißner, die nun die dritte Generation zwischen Baskenmütze, Toque und Panama-Hut vertritt. Vom exquisiten handgefertigten breitkrempigen Exemplar, das der Hutträgerin Audrey Hepburn würdig gewesen wäre, bis zur Baseball-Cap für jugendliche Skateboard-Fahrer reicht das Repertoire.

„Ich bin hier im Laden groß geworden. Schon als Kind war ich mit meiner Spielzeugkasse immer dabei, habe abkassiert und der Mama verkaufen geholfen“, erinnert sich Andrea Meißner. „Allerdings wollte ich den Kunden meistens Hüte andrehen, die sie nicht mochten“, erzählt die gelernte Modistin und Trägerin diverser Auszeichnungen für ihre Kreationen.

Das passiert heute natürlich nicht mehr. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Geschäftsinhaberin Ulla Frey, macht Andrea Meißner fast alles möglich, was ihre Kunden sich wünschen: Hutgröße oder Hutband verändern, aus der Mode Gekommenes umarbeiten, Accessoires hinzufügen oder entfernen.

Das Hutgeschäft läuft gut – auch heute noch. Und zwar nicht nur, wenn ein Pferderennen ansteht oder eine Hochzeit, ein Schützenfest oder Karneval. Nein, vor allem auch quasi auf Rezept. Nämlich ärztlich verordnet als Schutz gegen schädliche UV-Strahlen. Strohhüte führt der Laden in unzähligen Varianten mit breiter oder kleiner Krempe, unifarbig oder gestreift, damenhaft elegant oder sportlich. „Nur leicht müssen die Hüte heute sein und so flexibel, dass sie problemlos zu rollen und in Handtasche oder Koffer zu stecken sind“, sagt Meißner.