Düsseldorfer Straße in Langenfeld 84-Jähriger nach Unfall gestorben

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet hatte, war am Donnerstagnachmittag, 1. August, ein 84-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Düsseldorfer Straße in Langenfeld angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann erlag am Montag, 5. August, seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Montag mit.