Langenfeld Unfall in Mettmann 84-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben

Die bei einem Unfall in Mettmann schwer verletzte 84-jährige Langenfelderin ist jetzt während ihres Aufenthaltes in einem Krankenhaus verstorben. Ob die Seniorin an den Folgen des Verkehrsunfalls oder aufgrund ihrer Krankheit verstorben ist, soll nun ein eingeleitetes Todesermittlungsverfahren klären, wie die Kreispolizeibehörde Mettmann mitteilt.