Unfall : 83-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Langenfeld Ein 76-Jähriger touchierte die Frau.

Eine 83 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen bei einem Fahrradunfall an der Hitdorfer Straße in Langenfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei radelte die Langenfelderin gegen 10 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte. Etwa in Höhe des Carl-Becker-Saals wurde sie dabei von einem 76 Jahre alten Radfahrer überholt. Der Mann touchierte sie leicht, wodurch sie zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich eine blutende Platzwunde am Kopf zu. Anwohner leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Der 76-Jährige blieb unverletzt.