Schwer verletzt : 81-Jähriger durchbricht Tiefgaragentor

LANGENFELD Bei einem Unfall an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist ein 81 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden, seine Beifahrerin leicht.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte der 81-Jährige am Samstag gegen 16.15 Uhr mit seinem Toyota in eine Tiefgarage einfahren wollen. Allerdings war das Rolltor heruntergelassen. Aus bisher ungeklärter Ursache durchbrach der Wagen des Rentners dieses Hindernis und kam in der Tiefgarage erst durch den Aufprall auf einen Betonpfeiler zum Stehen.