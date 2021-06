Spendenprojekt : 8000 Euro für Umweltprojekte

Sehr zufrieden mit dem 1000-Becher-Programm sind (v.l.): Lisa Schwarz, Jens Hecker (beide städtische Klimaschützer, Wolfgang Sternberg (Nabu-Kreisvorsitzender), Stephan Anhalt (städtischer Planer), Bürgermeister Frank Schneider, Karl-Wilhelm Bergfeld (BUND-Ortschef) und Holger Stich (BUND-Landesvorsitzender). Foto: Stadt Langenfeld/Stefan Pollmanns

Langenfeld Die Stadt Langenfeld hat 1000 grüne Becher gegen Spende verteilt. Mit dem restlichen Spendengeld soll nach den Sommerferien ein Wettbewerb unterstützt werden.

(og) Insgesamt 1000 quietschgrüne Thermobecher mit Langenfeld-Gravur hat die Stadt seit Jahresbeginn gegen eine Spende von mindestens zehn Euro verteilt. Jetzt hat Bürgermeister Frank Schneider vier Schecks in Höhe von je 2000 Euro verteilt und zwar an Projekte des BUND, des Nabu , von „one earth one ocean“ und „everwave“. Alle Projekte haben das Ziel, die Vermüllung der Natur zu verhindern oder ihr entgegenzuwirken. „Ich freue mich, dass das 1000-Becher-Programm ein großer Erfolg war und wir damit einen Beitrag zur Vermeidung von Einwegverpackungen leisten können“, sagt Schneider. Unterstützt worden sei die Aktion vom Handel, „der dafür zusätzliche Arbeit gerne auf sich genommen“, ergänzt Klimaschutz-Beauftragter Jens Hecker. Mitgemacht haben „Ihr Bäcker Schüren“, Edeka Hövener, die Verbraucherzentrale sowie „Lebenslust“ und das Bürgerbüro der Stadtverwaltung.

„Ziel des Projektes war es, nicht nur in Langenfeld etwas gegen unnötige Verpackungsnutzung zu tun, sondern sich auch über den Tellerrand blickend mit den Folgen unseres Plastik- und Verpackungskonsums auseinanderzusetzen“, erklärt Jens Hecker.

Vor Ort haben Wolfgang Sternberg, Kreisvorsitzender des Nabu im Kreis Mettmann, sowie der BUND-Landesvorsitzende Holger Stich und Karl-Wilhelm Bergfeld, BUND-Vorstand Langenfeld, die Spendenschecks entgegengenommen. Stellvertretend für „one earth one ocean“, die die Spende zur Bergung von Geisternetzen sowie für Clean-Ups an Nord- und Ostsee einsetzen, nahm der stellvertretende Fachbereichsleiter Stephan Anhalt den Scheck zur Weiterleitung entgegen. Für das Projekt „everwave“ hat stellvertretend Lisa Schwarz, Biologin und pädagogische Leitung des Umweltbildungszentrums der Stadt Langenfeld in der Wasserburg Haus Graven, den Scheck angenommen.