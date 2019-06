Stadtgespräch : 80 Kinder begeistern mit Musical in Langenfeld

Konzentriert, aber mit viel Freude ging es in der Erlöserkirche zur Sache: Kinder und Jugendliche führten „Die Speisung der 5000“ auf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Besondere an der Aufführung: Die Kinder stammen aus sieben unterschiedlichen Gemeinden des Kirchenkreises Leverkusen.

Am Ende wollten sie die Bühne gar nicht mehr verlassen, zufrieden, dass ihnen die Aufführung so gut gelungen war: 80 Kinder und Jugendliche haben in der evangelischen Erlöserkirche an der Hardt in Langenfeld das Musical „Die Speisung der 5000“ aufgeführt. Darin geht es um eines der bekanntesten Gleichnisse aus dem Neuen Testament: die Sättigung Tausender mit ursprünglich nur fünf Broten und zwei Fischen.

Das Besondere an der Aufführung: Die Kinder stammen aus sieben unterschiedlichen Gemeinden des Kirchenkreises Leverkusen. „Mit so vielen zusammen zu singen, ist einfach toll“, sagt Esther Kim., Kantorin aus Langenfeld und Gesamtleiterin. Regie führte Laura Klerig, die auch die Musical-Dialoge zwischen Jesus und seinen Jüngern entwickelt hatte. Mitgewirkt haben Kinder und Jugendliche mit ihrem Kantor Bertold Seitzer von der Christuskirche in Leverkusen, junge Chorsänger aus Burscheid mit Kreiskantorin Silke Hamburger, Kantor Carsten Ehret mit den Kindern der Leichlinger Gemeinde sowie seine Kolleginnen Gisela Schmelz aus Hitdorf und Denise Seidel aus Opladen. Kantor Andreas Ohle aus Leverkusen-Steinbüchel begleitete die Aufführung am Klavier.