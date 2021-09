Berghausener Straße in Langenfeld : 72-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Berghausener Straße in Langenfeld

Langenfeld Eine 81-Jährige Düsseldorferin hatte den 72-jährigen Fahrer eines Opel Corsa übersehen. Der Schaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall auf der Berghausener Straße gekommen. Eine 81-jährige Düsseldorferin hatte in einen verkehrsbedingt wartenden Opel Corsa übersehen und fuhr auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Corsa über die Gegenfahrbahn geschoben, bis er vor einem Mast gestoppt wurde. Der 72-Jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.