Ausbau Regionalzug Rhein-Ruhr-Express : 66 Haushalte an Gleisen bekommen Lärmschutz

Langenfeld/Leverkusen Beim Ausbau des schnellen Regionalzugs Rhein-Ruhr-Express (RRX) sollen Anwohner der Abschnitte in Leverkusen und Langenfeld vor Lärm geschützt werden. 66 Haushalte aus nahe der Gleise in beiden Städten gelegenen Gebäuden bekommen in den nächsten Tagen Post von der Deutschen Bahn (DB), kündigte eine Unternehmenssprecherin an. „Für sie wird es demnächst leiser.“

(mei) Bereits vor Beginn der RRX-Ausbauarbeiten in Langenfeld und Leverkusen können die angeschriebenen Anwohner „von passiven Schallschutzmaßnahmen profitieren“, betont die Bahnsprecherin. Die Kosten für Lärmschutzfenster würden vollständig von der DB übernommen. Für den mit dem RRX verbundenen Infrastrukturausbau der S-Bahnstrecke errichtet die DB nach Angaben der Unternehmenssprecherin in Leverkusen und Langenfeld insgesamt auf rund 5,5 Kilometern neue Schallschutzwände. Außerdem würden Anwohner durch das so genannte „besonders überwachte Gleis“ vor Schienenlärm geschützt.

Bei den genannten 66 Haushalten können allein mit solchen Schutzwänden indes die strengen Grenzwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes nicht eingehalten werden, räumte die DB-Sprecherin ein. Daher bestehe für sie zusätzlich Anspruch auf passiven Schallschutz. „Ein Gutachter ermittelt individuell, welche Maßnahmen in dem jeweiligen Haushalt am effektivsten schützen. Möglich sind beispielsweise der Einbau von Fenstern mit einer höheren Schallschutzklasse.“