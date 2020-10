Zusammenstoß mit Mofa : 63-Jähriger bei Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Langenfeld Ein 32-jährier Mofafahrer aus Hilden missachtete die Vorfahrt, als er in Langenfeld aus einer Grundstücksausfahrt auf die Winkelstraße fuhr.

Schwer verletzt wurde ein 63-jähriger Hildener, der am Freitag gegen 17.20 Uhr auf seinem Leichtkraftrad unterwegs war und mit dem Mofa eines 32-Jährigen, ebenfalls aus Hilden, zusammenstieß. Der Mofafahrer fuhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Winkelstraße in Langenfeld und missachtete die Vorfahrt des 63-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte der Leichtkraftradfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern, so die Polizei. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.