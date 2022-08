Diamanthochzeit in Langenfeld : Mit viel Liebe zum Jubiläum

Das Ehepaar Gertrud und Manfred Jung feiert am Montag Diamanthochzeit in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die beiden Langenfelder Gertrud und Manfred sind seit 60 Jahren verheiratet. Sie feiern mit der ganzen Familie und ihren Nachbarn.

(feli) Seit 60 Jahren sind Gertrud und Manfred Jung miteinander verheiratet. Am Montag feiern sie diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden bereits in der Schule. „Da haben wir uns das erste Mal in die Augen geschaut“, erinnert sich Manfred Jung. Im Januar 1961 lernten sie sich richtig kennen, beim Tanzen im Jahnhaus in Langenfeld. Er war 23 und sie noch 20. Sein erster Eindruck von Gertrud: „ruhiges, liebes Mädchen“. Dort haben sie sich das erste Mal verabredet.

Zu ihrem ersten richtigen Date hat Manfred Jung seine Zukünftige von der Arbeit abgeholt, in seinen dreckigen Arbeitsklamotten. Er arbeitete als Stuckateur, sie als Industriekauffrau. „Ich dachte, wenn sie mich in den dreckigen Sachen sieht, ist sie eh direkt weg“, lacht Jung. Dem war aber nicht so. Im selben Jahr an Silvester verlobten sich die beiden.

Ungefähr ein halbes Jahr später, am 29. August 1962 heirateten sie standesamtlich. Zu dem Datum gebe es eine ganz besondere Geschichte, erzählt Gertrud Jung. Kurz vorher war Manfred Jungs Vater verstorben. Jung erzählt, daraufhin habe ihnen der Steuerberater zu einer schnellen Eheschließung geraten. Grund dafür: Wenn sie bis zum 31. August geheiratete haben, gehören beide das ganze Jahr der Steuerklasse drei an. Hätten sie erst am 1. September geheiratet, hätten sie für die ersten acht Monate ihr Gehalt gemäß Steuerklasse I versteuern müssen. „Unsere Heirat hatte also eigentlich steuerliche Gründe“, scherzt der 85-Jährige.

Im Februar 1963 feierte das Paar seine kirchliche Hochzeit. Zwischen der standesamtlichen und kirchlichen Hochzeit bauten sie die elterliche Wohnung aus. Schließlich zogen sie im Februar 1963 in ihre erste eigene Wohnung. Im September 1963 folgte das erstes Kind. Mittlerweile haben die Eheleute drei erwachsene Kinder, vier Enkel und sogar zwei Urenkel. Gefeiert wird das Jubiläum mit Familie, Freunden und der Nachbarschaft. Ihr Haus in der Rheindorfer Straße in Langenfeld, konnten sie sich dank harter Arbeit leisten. Manfred Jung und sein Bruder übernahmen nach dem Tod ihres Vaters das Familienunternehmen „Stuck Jung“. Gertrud Jung kümmerte sich nach der Geburt der Kinder um den Haushalt und arbeitete als Telefonistin in der Firma.