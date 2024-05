Langenfeld Open in Berghausen „Dabeisein ist alles“

Insgesamt knapp 70 Sportler (47 Männer und 20 Frauen) hatten sich für das anerkannte Event angemeldet. Darunter viele Stars der Szene und natürlich bekannte Titelträger und Final-Dauergäste des LAO, wie Trent Stuckey (USA), Pedro Caldas (Brasilien) und Liam Peacock (England) im Starterfeld der Männer, aber auch Rivers Hedrick (USA) oder Maryh Rougier (Frankreich) bei den Frauen. Doch die mit Abstand meisten Fans brachten die Lokalmatadoren wie Nils Ritzmann (Düsseldorf), Mia Pralas (Leverkusen), Nadine Richter (Düsseldorf) oder Emme Kreft (Langenfeld) mit. Für Mia (20) war es ihre erste Teilnahme am Langenfelder Contest. „Ich war schon sehr aufgeregt. Die Nervosität war da. Aber das Gefühl auf dem spiegelglatten Wasser war einfach cool.“ Seit gut vier Jahren fährt sie Wakeboard, hegt aber keine sportlichen Ambitionen. Ihr Motto lautet: Dabei sein ist alles. Entsprechend hatte sie sich im Vorfeld keine großen Ziele beim LAO gesteckt und freute sich in diesem internationalen Fahrerfeld mitzugleiten. Auch Nadine (32), seit zehn Jahren schon auf dem Wasser zu Hause, und zum zweiten Mal beim Langenfelder Contest dabei, hatte sich keine größeren Chancen ausgerechnet. Für sie war es der erste Wettkampf, um sich in die Saison einzufühlen. Für Emma (18) war es bereits die dritte Teilnahme und in erster Linie ein mentales Training. „Um hier an vorderster Front mitfahren zu können, muss man viel und hart arbeiten.“ Neben der Schule fehle ihr dafür häufig die Zeit. Trotzdem genoss sie die diesjährige Teilnahme. Für Mia war es zudem eine tolle Gelegenheit, um sich mit den internationalen Sportlern der Szene auszutauschen. „Das ist schon wirklich super hier.“ Für alle drei war im Viertelfinale bereits Schluss, wo Mia etwa gegen die spätere Zweitplatzierte Campbell Scarborough (USA) antrat, Emma und Nadine in der Gruppe von Siegerin Rivers Hedrick ausschieden. Für die drei Sportlerinnen dennoch kein Grund zur Trauer. Im Gegenteil: „Wir essen jetzt lecker Nudeln und freuen uns auf eine geile Party am Abend.“