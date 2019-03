Langenfeld : Immigrather Platz: Unbekannte schlagen Mann bewusstlos

Langenfeld (elm) In der Nacht zu Sonntag wurde ein 52 Jahre alter Mann zwischen zwei Lokalen am Immigrather Platz in Langenfeld schwer verletzt aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass er zusammengeschlagen wurde.

Die nunmehr wegen Körperverletzung ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein anonymer Anrufer hatte die Kreisleitstelle der Feuerwehr über den schwer verletzten Mann informiert, diese gab die Meldung gegen 2.15 Uhr an die Polizei weiter. Als die Polizeibeamten wenig später am Immigrather Platz erschienen, wurde der Mann bereits von Rettungskräften versorgt. Wegen seiner schweren Gesichtsverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort auch stationär aufgenommen.

Zeugen, die die Beamten am Immigrather Platz angetroffen hatten, hatten behauptet, der Mann sei gestürzt. Später erhielten die Beamten jedoch den anonymen Hinweis, er sei zusammengeschlagen worden. Diese Aussage passte auch zu den von den Rettungskräften geschilderten Gesichtsverletzungen, die nicht zu einem Sturz passten.

Der 52-jährige Langenfelder selbst konnte am Sonntagabend nicht befragt werden, weil er bewusstlos war. Weitere Hinweise auf den oder die Angreifer oder die Hintergründe der Tat liegen der Polizei derzeit noch nicht vor.