Langenfeld: 51-Jähriger nach schwerem Unfall verstorben​

Die Polizei war in Langenfeld im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Langenfeld Traurige Nachrichten hatte jetzt die Kreispolizei zu verkünden. Ein 51-Jähriger ist seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich vergangene Woche zugezogen hatte.

Wie die Kreispolizei Mettmann bereits vergangene Woche berichtete, kam es am Mittwoch, 17. November, an der Berghausener Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und dabei schwerstverletzt wurde.