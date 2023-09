Langenfeld 5000 Dollar für den Verein Sag’s

(og) Der Langenfelder Verein „Sag‘s“, eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern in Langenfeld und Monheim, hat sich über den Besuch von Armin van der Sanden und Marius Jares von Crane Process Flow Technologies Deutschland gefreut. Denn die Vertreter der amerikanischen Firma mit Sitz in Düsseldorf haben 5000 US-Dollar an die Fachberatung gespendet. Crane spendet regelmäßig an eine gemeinnützige Organisation, die von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin vorgestellt wird. In diesem Jahr hat Marius Jares seinen Kollegen und Kolleginnen die Arbeit von Sag‘s vorgestellt. Nun besuchten er und Crane-CEO Armin van der Sanden die Beratungsstelle in Langenfeld. Die Sag‘s-Mitarbeiterinnen zeigten ihnen die frisch renovierten Räume und freuten natürlich über die Spende, mit der Crane die wichtige Arbeit gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen unterstützt. Weitere Infos über die Arbeit der Beratungsstelle gibt es online.