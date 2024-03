Langenfeld 50 Langforter säubern ihren Ortsteil

Er ist eines von rund einem Dutzend Kindern, die mit ihren Eltern gekommen sind, um in ihrem Ortsteil aufzuheben, was nicht in die Natur gehört, sondern in gelbe und Restmüll-Tüten. Rund 50 Langforter jeden Alters haben sich an diesem sonnigen Morgen gut gelaunt am Wäldchen gegenüber den Glascontainern versammelt und säubern ihren Ortsteil. Um 11.30 Uhr beim gemeinsamen Abschlusstreff sagt eine eifrige Teilnehmerin: „Ich könnte noch zwei Stunden weitermachen.“ Und so haben bestimmt viele gedacht. Besonders die zahlreichen Kinder, die mit ihren Eltern gekommen sind. „Das ist nicht gut für die Umwelt. Ich möchte nicht, dass daran die Tiere sterben“, sagt die sechsjährige Johanna, die leere Flaschen und jede Menge Verpackungsmaterial in der Natur gefunden hat. Erik (7) freut sich, dass er dabei ist: „Macht viel Spaß mit den Freunden zusammen“, sagt er. Er hat viele Zigarettenkippen aufgelesen und im Wäldchen am Bach sogar einen Plastikkübel mitsamt abgestorbener Pflanzen gefunden.