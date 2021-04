Zwei Schülertests positiv : 44 mal Quarantäne am Konrad-Adenauer-Gymnasium

Langenfeld Am Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasium wurden nach zwei positiven Tests im Schülerkreis für 43 Gymnasiasten sowie eine Lehrkraft vom Kreisgesundheitsamt Kontakt-Quarantänen angeordnet.

Am Montag verzeichnet der Kreis Mettmann 1727 nachweislich Infizierte, 31 mehr als am Sonntag. Unverändert ist die Zahl von 659 Corona-Toten, darunter 59 Monheimer und 54 Langenfelder. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 223 (+5 im Vergleich zu Sonntag/5 Neuinfektionen), in Haan 83 (+3/7), in Heiligenhaus 79 (-1/1), in Hilden 144 (+4/9), in Langenfeld 197 (+1/11), in Mettmann 171 (-3/5), in Monheim 157 (+10/15), in Ratingen 378 (-2/11), in Velbert 246 (+13/14) und in Wülfrath 49 (+1/4). Als genesen gelten 17.423 Menschen. Insgesamt gab es im Kreis Mettmann bislang 76.963 Erstimpfungen und 29.018 Zweitimpfungen. 113 Covid-19-Kranke liegen in einer Klinik, darunter 15 Langenfelder und 9 Monheimer. Inzidenz: 225,7 (+4,9).