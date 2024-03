Langenfeld Martinus-Hof wird um 35 Pflegeplätze erweitert

In Langenfeld fehlen schon seit Jahren Hunderte von Kitaplätzen – allen rechtlichen Ansprüchen der Eltern zum Trotz. So war die Enttäuschung im Mai vor zwei Jahren groß, als die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) von ihrem Plan, auf ihrem Areal an der Martin-Buber-Straße eine Kindertagesstätte zu errichten, wieder abrückte. Sie habe überraschend erklärt, das vorgesehene Areal anders nutzen zu wollen, erklärte Carsten Lüdorf, Leiter des Referats Kindertageseinrichtungen, damals. Offenbar wurden die Gespräche mit der GFO zu dem Thema aber wieder aufgenommen. Denn im Sommer 2023 erklärte die GFO ihre Absicht, neben dem Martinus-Hof eine viergruppige Einrichtung bauen und betreiben zu wollen. Die Stadt sagte einen Zuschuss in Höhe von 3,8 Millionen Euro zu. Diese Summe sei mit einem Neubau in städtischer Trägerschaft vergleichbar, hieß es. Die GFO-Geschäftsführung erhoffte sich eigenen Angaben zufolge von der Bereitstellung von Kita-Plätzen vor Ort, künftig leichter Pflegepersonal rekrutieren zu können. Man wolle aber keinen reinen Betriebskindergarten bauen.