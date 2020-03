Langenfeld : 32-Jähriger wird von Trio angegriffen und beraubt

Langenfeld (elm) Nachdem ein 32-jähriger aus Bergisch Gladbach bei einem Raubdelikt am Freitagabend gegen 23.45 Uhr in Langenfeld so schwer verletzt worden war, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste, konnte er erst am Dienstag ausführlich zur Sache befragt werden.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Der Gladbacher sagte aus, dass er gegen 18.30 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Freizeitpark in Langenfeld erreicht habe. Er wollte sich mit einem Freund treffen, der jedoch nicht zur vereinbarten Zeit erschien. Nachdem der 32-Jährige bis circa 22 Uhr erfolglos auf den Bekannten gewartet hatte, beschloss er, nach Hause zu fahren. Vor dem Park traf er auf eine Gruppe von etwa sieben jungen Männern, die sich mit mehreren Fahrzeugen auf dem dortigen Parkplatz versammelt hatten. Der Gladbacher meint, er habe sich etwa 30 Minuten bei den ihm unbekannten jungen Männern aufgehalten.

Nachdem er sich gegen 22.30 Uhr von der Gruppe verabschiedet hatte, um zur S-Bahn zu gehen, sei er von drei Männern aus der Gruppe hinterrücks angegriffen worden. Das Trio schlug und trat laut Polizei den Mann, auch als dieser bereits am Boden lag. Anschließend klauten sie ihm aus der Hosentasche sein Portemonnaie. Die von Zeugen alarmierte Polizei fand den 32-Jährigen, bewusstlos am Boden liegend. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.