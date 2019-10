Langenfeld Unfall : 31-Jähriger verursacht Unfall: zwei Verletzte

Langenfeld (og) Verletzt worden sind am Samstag bei einem Unfall zwei Personen. Laut Polizei war ein 31-jähriger BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Kölner- in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs und wollte rechts in die Hauptstraße einbiegen.