Orthomol Langenfeld 30.000 Euro für die kleiner Nami

(og) Beim Charity Fußball-Turnier des Langenfelder Unternehmens Orthomol sind 30.000 Euro zusamemn gekommen. Das teilt das Unternehmen mit. Der Betrag wird den Eltern der zweijährigen Nami zugute kommen. Im Alter von eineinhalb Jahren wurde bei Nami ein bösartiger Hirntumor festgestelt. Seitdem wird sie in der Kinderkrebsklinik der Universität Düsseldorf unter Aufsicht von Dr. Friedhelm Schuster, Oberarzt im Bereich Pädiatrische Stammzellentherapie, intensiv behandelt. Um ihre Tochter optimal zu unterstützen sind meist beide Elternteile in der Klinik, was zu finanziellen Einbußen führt. Diese können nun gemildert werden. „Es freut mich sehr“, sagt Schuster, „dass wir Namis Familie die ein oder andere Sorge so abnehmen können.“ Nils Glagau, Inhaber und Geschäftsführer der Orthomol GmbH ergänzt: „Ich bin stolz zu sehen, welch großer Zuspruch unser Charity-Turnier bekommen hat. Das Schicksal der kleinen Nami hat mich als Familienvater sehr berührt.“