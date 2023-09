Langenfeld 30 Prozent der Grundschüler können nicht schwimmen

„Ich bin neulich am Gelände des TuSpo vorbeigefahren: Da ist ja noch nichts passiert!“ merkte Karl-Heinz Bruser, Vorsitzender Stadtsportverband, am Dienstagabend im Sportausschuss verärgert an. „Tatsächlich ist da noch kein Bagger angerollt“, erklärte Sebastian Köchling, Leiter des Sportbüros. Der Baustart sei jetzt vom Winter auf das Frühjahr 2024 verschoben worden. Das liege daran, dass die städtische Planerin derzeit stark in die Bauleitung bei der Feuerwache involviert sei. Er rechne mit einer Bauzeit von acht bis neun Monaten, so dass der Sportverein Weihnachten 2024 einziehen könne. Anschließend soll die alte Umkleide saniert werden, um als Geräteraum weitergenutzt zu werden.