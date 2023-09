Langenfeld Unfall Seat kollidiert mit geparktem Tesla

(elm) In der Nacht auf Sonntag hat eine 30-jährige Autofahrerin in Langenfeld bei einem Unfall einen hohen Sachschaden an ihrem und einem geparkten Fahrzeug verursacht. Gegen Mitternacht fuhr sie mit ihrem Seat Ibiza auf der Haus Gravener Straße in Richtung Autobahn. Wegen des Flugplatzfestes war die Straße einseitig gesperrt, die nördliche Fahrspur wurde als Parkfläche genutzt. Ungefähr 500 Meter von der Einmündung in die Bonner Straße übersah sie laut Polizei einen rechts auf der Fahrbahn abgestellten Tesla Model S. Bei der Kollision kam der Seat links von der Fahrbahn ab und kippte frontal in einen Graben. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht, sie wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.