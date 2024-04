LVR-Klnik Langenfeld 3-D-Kunstprojekt zur Erinnerung an die Euthanasie-Opfer der NS-Zeit

Vorsichtig malen die beiden 16-jährigen Schülerinnen Anna Fedorova und Ivelina Stefanova von der Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Köln Mühlheim mit schwarzer Farbe Buchstaben auf den ehemaligen Helikopterlandeplatzes der LVR-Klinik Langenfeld. In der Mitte des Platzes ist ein gemalter dunkler Bus von oben zu sehen. Auf der linken Seite steht das Hauptgebäude der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen. Im Hintergrund wird ein Friedhof sichtbar. Drumherum die Namen der Menschen, die im Dritten Reich von Galkhausen aus mit einem Bus nachts in die Anstalt der hessischen Stadt Hadamar bei Limburg gebracht worden waren, um dort in einer Tötungsanstalt im Keller vergast zu werden.