Langenfeld 27-jähriger Dieb wird von „Air-Tag“ überführt

Gegen 12.20 Uhr stellte eine 13-Jährige ihren E-Scooter ausgeschaltet, aber unverschlossen vor einer Buchhandlung auf dem Marktplatz ab. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, war der E-Scooter der Marke Segway verschwunden. Zwar konnte die alarmierte Polizei den Roller zunächst auch nicht ausfindig machen, gegen 13.10 Uhr meldete sich jedoch der Vater des Mädchens bei der Polizei: anhand eines am Roller befestigten „AirTag" könne er den Beamten mitteilen, dass sich das Gefährt vor der Stadtgalerie an der Friedhofstraße befinde. Vor Ort trafen diese auch auf den mutmaßlichen Dieb, der gerade aus der Stadtgalerie kam. Dabei handelte es sich um einen 27 Jahre alten Marokkaner, er ist in Düsseldorf gemeldet und hat schon eine Akte bei der Polizei.