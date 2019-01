Feuer in Langenfeld: 25.000 Euro für Hinweise auf möglichen Brandstifter

Feuer in Langenfeld

Am Abend des 5. November schlugen Flammen aus dem Firmengebäude. Drei Feuerwehrleute wurden beim Einsatz leicht verletzt. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Eine Belohnung von 25.000 Euro soll die Ursachen eines Brandes am 5. November bei der Detlef Bingen GmbH klären – einem Unternehmen für Kunststoffgalvanisierung an der Karl-Benz-Straße 7.

Einen technischen Defekt schließt die Polizei nach den Worten ihres Sprechers Daniel Uebber „definitiv als Ursache aus“. Noch ungeklärt sei indes, „ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt“. Die Ermittlungen dauerten an.

Ein von dritter Seite beauftragter Sachverständiger für Versicherungsfragen hat jetzt mittels einer Anzeige die genannte Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung des Falles führen. „Dies soll etwaigen Zeugen einen niedrigschwelligen Eintritt ermöglichen“, sagt Peter Clasen. Er wolle nicht sagen, von wem er beauftragt worden ist. Bei größeren Bränden werde er eingesetzt, um zwischen etwaigen Zeugen und den Behörden zu vermitteln. Immerhin betrage die Schadenssumme in dem Langenfelder Fall nach Schätzung des Brandsachverständigen der Polizei 500.000 Euro. Und da sich in dem benachbarten Wohnhaus Menschen befanden, könne man von gefährlicher Brandstiftung sprechen. Clasen stellt aber auch klar, dass er Personen, die tatsächlich konkrete Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liefern könnten, an die Polizeibehörde weiterverweisen werde.