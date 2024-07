Langenfeld Live Sängerin begeistert ihr Publikum auf dem Markt

(og) Der schöne Sommerabend hat wieder 2500 Besucher auf den Langenfelder Marktplatz gelockt. Im Rahmen der Open-Air-Reihe Langenfeld Live hat die noch junge Rockband „RockClassiX für die passende Musik gesorgt. Mit Songs aus den 70er und 80er Jahre rockte sie die Bühne. Mit ausdrucksstarker Stimme brachte die Sängerin nicht nur Stücke von Tina Turner gut rüber wie etwa „What‘s love got to do with it“ und erfreute die Fangemeinde von Langenfeld Live. Die Open-Air-Fans sprachen auch den vielen Angeboten rund um den Marktplatz zu – coole Drinks, Bier und Softgetränke. Die neue Weinbar, die auch nächsten Mittwoch wieder dabei sein wird, wurde von den Besuchern ebenfalls goutiert. In der nächsten Woche kommt die Band „Wolle pur“ mit Schlagern, die erstmals ins musikalische Spektrum der Sommerveranstaltung aufgenommen worden sind. Foto: Ralph Matzerath