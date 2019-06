Langenfeld : Sechs Verletzte bei Auspark-Unfall

Langenfeld 23.000 Euro Schaden entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen.

(elm) Sechs Verletzte und ein Schaden von 23.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Kölner Straße in Langenfeld ereignet hat. Ein 60-jähriger Smart-Fahrer wollte mit seinem Pkw gerade aus einer Parklücke fahren, die sich in Höhe der Hausnummer 14, gegenüber eines Eiscafés, befand. Dabei übersah er einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer, der nach Angaben mehrerer Zeugen, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Beide Fahrer konnten eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Smart gegen den Ford Fiesta eines 47-jährigen Düsseldorfers geschleudert, der vor ihm einparken wollte.