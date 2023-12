Langenfeld 2023 Die Bilder des Jahres

Bürgermeister Frank Schneider und Museums-Chefin Hella-Sabrina Lange bereiten ein Mahnmal vor, das an die Synagoge in Langenfeld erinnern soll. Die Haltestelle soll von „Stadtmitte“ in „Alte Synagoge“ umbenannt werden. Das Erinnerungsmal wird in den Bürgersteig Höhe Hauptstraße Höhe 101 eingelassen, ist transparent und zeigt symbolisch alte Hausschlüssel.⇥Foto: rm-