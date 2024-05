Abschied von der Reusrather Gemeinde 20 Stufen in den Reusrather Orgel-Himmel

Schon früh drehte sich in ihrem Leben fast alles um die Kirchenmusik, da sie in einem Kantorenhaushalt groß wurde. Vater Karlheinz Grapentin hat sie schon mit zwölf Jahren an der Orgel unterrichtet. Nach dem Abschluss der C- Prüfung in Düsseldorf fand sie schnell eine Chorstelle in Reusrath, die dann innerhalb eines Jahres erweitert wurde. Singen und Musizieren war in der Familie Grapentin schon immer zuhause. Grapentins Vater, Kantor a.D. Karl-Heinz Grapentin, wirkte viele Jahre an der Luther-Kirche in Solingen.