Kita-Situation Langenfeld Viele Ausfälle in städtischen Kitas

(og) Die aktuelle Krankheitswelle geht auch an den zwölf städtischen Kindertageseinrichtungen in Langenfeld nicht spurlos vorüber. Das teilt Fachbereichsleiterin Sonja Wienecke auf RP-Nachfrage jetzt mit. „Die Einrichtungen bemühen sich, soweit es im gesetzlichen Rahmen möglich ist, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, sagt sie. In den letzten Wochen musste die Stadt Langenfeld in ihren Einrichtungen etwa 20 Meldungen mit Nachmittagsschließungen tätigen, so Wienecke. Wie berichtet, gibt es in der Awo-Kita an der Rheindorfer Straße massive Betreuungsausfälle. Eltern wissen nicht mehr, wie sie Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut bringen sollen. Einige Mütter fürchten gar den Verlust ihrer Arbeitsstelle. Die Lage in den Kindertagesstätten ist ohnehin angespannt. Personal ist seit Jahren kaum zu bekommen. Jetzt rollt auch die Krankheitswelle in den Kitas und Eltern haben das Nachsehen, wenn sie nicht über familiäre oder andere Netzwerke verfügen. Zuletzt haben Eltern, die ihre Kinder in der städtischen Kita am Fahlerweg untergebracht haben, ihren Unmut geäußert, weil es immer wieder zu Gruppenschließungen gekommen war. In Teilen hat die Stadt Eltern die Kita-Gebühren erstattet. Das Verfahren gilt für die alle Kitas in der Stadt, so Wienecke. Für ausgefallene Wochentage, bei Schließung, länger als einen Monat, können Eltern mit einer Erstattung von 20 bis 100 Prozent des Monatsbeitrages rechnen.