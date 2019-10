Rowdy : Rasende 19-Jährige überfährt fast Kinder auf Parkplatz

Langenfeld Die Beifahrerin hielt die Beine aus dem Fenster.

Eine 19-jährige Langenfelderin hat bei sinnlosen Tempo-Runden auf dem Großparkplatz Langforter Straße fast zwei Kinder überfahren. Die Mutter der beiden Geschwister hat nach eigenem Bekunden die Kollision gerade noch verhindern können, indem sie ihre Kinder im letzten Moment vor dem Auto zurückzog, berichtet die Polizei. Zeugen alarmierten am Donnerstag kurz vor 18 Uhr die Einsatzkräfte: Auf dem Parkplatz am Langforter Freizeitpark drehe ein voll besetzten Chevrolet Spark mit hoher Geschwindigkeit seine Runden. Dabei soll die Beifahrerin vorne ihre Füße aus dem Seitenfenster gehalten haben. Die Zeugen berichteten ferner, die Fahrerin habe ihren Wagen nicht unter Kontrolle und gefährde Passanten. Erst nach dem Beinahe-Zusammenstoß mit den beiden Kindergartenkindern stoppte die 19-Jährige ihre Fahrt. Beim Einparken fuhr sie noch gegen einen Begrenzungspoller. Die Polizei kassierte den Führerschein der jungen Frau – sie befindet sich noch in der Probezeit. Und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fahren verantworten.