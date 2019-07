Langenfeld : 18 Jahre altes Motorrad Suzuki Bandit 600 gestohlen

LANGENFELD In der Nacht zu Montag ist an der Königsberger Straße ein Suzuki-Motorrad gestohlen worden.

Laut Polizeibericht stand die schwarz-rote Bandit 600 am Sonntag um 20 Uhr noch in Höhe des Hauses Nr.11 verschlossen und war zusätzlich mit einem Stahlseil um Rad und Rahmen gesichert. Am Montag um 10 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Obdie Suzuki gestartet oder auf andere Art und Weise abtransportiert wurde, sei bisher noch nicht geklärt. Die 18 Jahre alte Suzuki hatte das Kennzeichen ME-FZ 22 und einen Zeitwert von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 288-6310.