28-Jähriger in Langenfeld festgenommen : 16-Jährige wurde sexuell genötigt

Ein 28-Jähriger hat eine 16-Jährige am Donnerstagabend an der Grundschule „Götscher Weg“ sexuell belästigt und genötigt. Das teilt die Polizei mit. Als die Schülerin um 22.30 Uhr an einer Richrather Bushaltestelle gewartet hatte, hatte sich der Mann neben sie gesetzt, den Arm um sie gelegt und sie aufgefordert, mit ihm nach Hause zu kommen. Als der Bus kam, stieg er mit der 16-Jährigen ein und folgte ihr, als sie am Zollhaus wieder ausstieg. An einer Bank bei der Grundschule Götscher Weg hielt er die Jugendliche schließlich fest, zog seine Hose herunter und nötigte sie dazu, ihn in schamverletzender Weise zu berühren. Außerdem begrapschte er sie. Die Langenfelderin konnte sich losreißen, lief nach Hause und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz an der Richrather Straße fest. Er hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut. Gegen den Mann, der polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.