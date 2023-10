Polizei warnt weiter 16-jährige Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

(og) Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist zu verdanken, dass ein 80-jähriger Langenfelder am Freitag (20. Oktober) nicht Opfer eines Trickbetrugs wurde. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Senior gegen 15.15 Uhr einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann, der sich als Sachbearbeiter der Kriminalpolizei ausgab. Dieser hat behauptet, dass der 80-Jährige Geld zurückzahlen müsse, das von einem vermeintlichen Straftäter auf das Konto des 80-Jährigen überwiesen worden war und forderte ihn zur Rückzahlung auf. In der Bankfiliale am Hans-Litterscheid-Platz schilderte der 80-Jährige der Bankmitarbeiterin die Geschehnisse und bat um die Auszahlung eines vierstelligen Geldbetrages. Glücklicherweise reagierte die 16-jährige Bankmitarbeiterin richtig: Sie informierte die Polizei, die bestätigte, dass es sich um einen Trickbetrug handelt. Ein finanzieller Schaden wurde verhindert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, die Kripo übernimmt die Bearbeitung. Die Polizei nutzt den aktuellen Vorfall, um erneut vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen. Diese verwenden insbesondere gegenüber älteren Menschen, die sie gezielt als Opfer auswählen, unterschiedliche Maschen für ihre Betrugshandlungen. Sie geben sich zum Beispiel als Polizei oder Familienangehörige aus und täuschen Notsituationen vor, mit denen sie die Angerufenen unter Druck setzen. Ihr Ziel ist es immer, Bargeld oder andere Wertgegenstände zu erbeuten. Im Zweifel sollte immer das Gespräch beendet und anschließend die Polizei über die „110" kontaktiert werden. „Auflegen ist nicht unhöflich", so die Polizei.