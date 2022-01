Langenfeld : 15.000 Euro Schaden bei Unfall auf dem Sändchen

Der Ford Ka wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Foto: Kreis Mettmann/Polizei Kreis Mettmann

Langenfeld Leicht verletzt worden ist eine 68-jährige Autofahrerin am am Mittwoch bei einem Unfall „Auf dem Sändchen“ in Langenfeld. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken