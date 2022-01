Jugend musiziert Regionalwettbewerb : Talente sind bei Jugend musiziert erfolgreich

Das Gitarren-Duo Felix Behrend und Da Linh-Do aus Monheim errang in seiner Altersgruppe einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb in Hilden. Die beiden fahren im März zum Landswettbewerb. Foto: Eva Dämmer

Langenfeld/Monheim 80 junge Musiker traten beim Regionalentscheid in Hilden an. Allein 15 Musikschüler aus Langenfeld und Monheim fahren nun zum NRW-Entscheid. Ab 23 Punkten waren die Teilnehmer qualifiziert.

Mehr als 80 junge Musiker aus dem gesamten Kreisgebiet haben sich am vergangenen Wochenende in der Musikschule Hilden zum Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ getroffen. Dabei waren die Talente aus Langenfeld und Monheim überaus erfolgreich. Allein 15 haben sich für den Landeswettbewerb NRW vom 17. bis 22. März in Detmold qualifiziert.

In der Kategorie Violine (Jahrgänge 2012/13) hat Vivianne Jäger aus Monheim einen ersten Preis errungen. Ricarda Kohlert aus Monheim und Robin Arlinghaus aus Langenfeld (Jahrgänge 2008/9) haben auf der Violine jeweils einen zweiten Preis erhalten. Emma Albrecht (Jahrgänge 2006/7) aus Monheim hat sich mit 23 Punkten und einem ersten Preis eine Teilnahme am Landeswettbewerb gesichert. Das Gleiche gilt für die Monheimerin Lydia Parnell Ballesteros (Jahrgänge 2004/5).

Das Violaspiel von Vera Kötting (Jahrgang 2006/7) aus Langenfeld wurde mit einem zweiten Preis bewertet. An diesem Instrument erzielte Meike Voigt aus Langenfeld einen ersten Preis (24 Punkte), mit dem sie sich ebenfalls für den Landeswettbewerb qualifiziert hat.

In der Kategorie Violincello errang Ben Segner (Langenfeld), Jahrgang 2010/1, einen ersten Preis, Olivia Schneiders aus Langenfeld (Jahrgang 2008/9), einen zweiten Preis.

Für ihr Spiel am Kontrabass wurde die Langenfelderin Lotta Wittmann (Jahrgang 2008/9) mit einem ersten Preis (24 Punkte) belohnt, auch sie fährt zum Landeswettbewerb. Auch die Langenfelder Musikschüler Tim Yuhang Zhou und Luisa Vierfuß (Jahrgang 2006/7) konnten an diesem Instrument einen ersten Preis erzielen, mit 23 Punkten löste Tim damit auch ein Ticket zum Landeswettbewerb. Ebenso nimmt Nils Boxberg (Jahrgang 2004/5) mit einem ersten Preis am Landeswettbewerb teil.

In der Kategorie Pop-Gesang wurden Leila Tigani (Langenfeld) und Lilli Wittman (Monheim), beide Jahrgang 2004/5, mit einem ersten Preis bewertet. Sie fahren ebenso zum Landeswettbewerb wie Lea Wittmann aus Monheim (Jahrgang 2001 bis 2003), die einen ersten Preis erhielt.

Am Schlagzeug sicherte sich Bjarne Drechsel aus Monheim (Jahrgang 2006/7) einen ersten Preis.

Als Duo von Klavier und Querflöte wurden Theresa Jung und Ellen Beiermann aus Monheim (Jahrgang 2008/9) mit einem zweiten Preis bewertet. Eline Vermeer (Querflöte) und Zivo Kraeplin (Klavier) aus Monheim (Jahrgang 2004/5) gingen ebenfalls mit zweiten Preisen nach Hause. Für den Landeswettwerb haben sich die Geschwister Marius (Klavier) und Simon (Euphonium) Jedamzik (Jahrgang 2008/9) aus Langenfeld qualifiziert.