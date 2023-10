Langenfeld 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Auf dem Winkelsweg verlor der junge Fahrer die Kontrolle über den Touran, der mit dem Bordstein kollidierte. Dadurch wurde dieser so stark beschädigt, dass der Fahrer zu Fuß in Richtung Wupperstraße flüchtete. In der Kreuzung Winkelsweg / Wupperstraße konnte der Tatverdächtige erfolgreich gestellt werden. Die Polizei leitete gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und übergab den 15-Jährigen auf der Polizeiwache seinem Vater. Sowohl ein Atemalkoholtest als auch ein Drogentest verliefen negativ. An dem VW Touran entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro, er wurde abgeschleppt.