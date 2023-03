Polizei sucht Zeugen in Langenfeld 14-Jähriger auf Schulweg angegriffen

Gegen 7.40 Uhr war der 14-Jährige zu Fuß zu seiner Schule an der Fröbelstraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 111 an der Hauptstraße von einem ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Der Jugendliche drängte den 14-Jährigen bis zu einem Treppenabgang an einem Parkplatz gegenüber der Prismaschule. Dort soll der Jugendliche den 14-Jährigen mehrfach gewürgt, mit einem Teleskopschlagstock geschlagen und bedroht haben. Kurz darauf ließ der Angreifer von dem 14-Jährigen ab und flüchtete.