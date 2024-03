Langenfeld Günstige Zweiräder für Sparfüchse und Tüftler

Ingo Klinz hält Ausschau nach einem Ersatz für sein in die Jahre gekommenes Rad. „Ich suche was solides Standardmäßiges, denn ich nutze mein Rad jeden Tag, will aber nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben“, so der Langenfelder, der trotz Kniebeschwerden nicht auf ein E-Bike umsteigen will. „Ich habe keine Möglichkeit, ein solches Rad sicher unterzubringen, ich bin mein Leben lang Rad gefahren und die Bewegung hat mir bislang immer gut getan“, sagt Klinz. Auch Adriana Königsfeld sucht ein Rad, mit dem sie schnell ihre Einkäufe erledigen kann. „Ideal wäre so ein City-Rad mit Korb, allerdings müsste es sicher sein, also die Reifen, die Bremsen und die Beleuchtung sollten o.k. sein“, erklärt die gebürtige Brasilianerin. Drei Räder, vorzugsweise Trekking-Räder, hat Julia Jakobs, die über das Internet von der Versteigerung erfahren hatte, auf dem Zettel. „Mal sehen, was geht, ich habe bei diesen Versteigerungen schon dreimal Fahrräder ersteigert“, sagt ihr Partner Chris Börnert.