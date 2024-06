Neueröffnung in Langenfeld Lange Schlange wegen 1-Cent-Döner

So war es dann auch am Montag um 15 Uhr in Langenfeld. Schon weit vor der eigentlichen Eröffnungen hatten sich viele – vor allem jungen Menschen – in der Solinger Straße 5-11 eingefunden und warteten sehnsüchtig darauf, dass Döner Game seine Türen zum ersten Mal hier öffnet. Und die ersten Kunden aßen den Döner direkt vor Ort. „Lecker und wie groß die sind“, sagten die meisten Kunden noch mit vollem Mund.