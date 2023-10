Langenfeld Ehemaliger Sparkassenvorstand ist gestorben

(og) Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Langenfelder Stadt-Sparkasse, Hans-Gerd Kampmann, ist tot. Er starb am Sonntag, 8. Oktober, im Alter von 79 Jahren. Kampmann hat die Stadt-Sparkasse 16 Jahre lang bis 2007 geleitet. Insgesamt war er 37 Jahre dort. Kampmann hat die Eigenständigkeit des Langenfelder Geldinstituts gegen die Begehrlichkeiten des Giroverbands immer verteidigt – „wie ein Fels in der Brandung“ – und seine Nachfolger tun es ihm bisher nach. Geführt habe er das Finanzhaus mit „monarchischer Hand“ hieß es bei seinem Abschied. „Das ist zwar heute nicht mehr denkbar, war aber damals notwendig“, sagt Stefan Noack, einer der beiden aktuellen Sparkassen-Vorstände. Denn um die Selbstständigkeit der Stadt-Sparkasse zu gewährleisten, musste Kampmann deren Wachstum ankurbeln. „Dabei hatte er immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter“, erinnert sich Noack und hebt seine soziale Einstellung hervor. „Er war immer fair“, so Noack.